Чоловік продавав наркозалежним таблетки, що містять бупренорфін

Мешканцю Чернівецької області присудили на шість років та шість місяців ув’язнення за продаж нарковмісних медичних препаратів. За даними слідства, чоловік торгував транквілізаторами: продавав наркозалежним таблетки, що містять бупренорфін – діазепам, бромазепам та клоназепам.

Про вирок мешканцю Буковини у вівторок, 12 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Як зазначають правоохоронці, упродовж червня-липня 2021 року, чоловік незаконно придбав і перепродував наркозалежним нарковмісні медичні препарати, які заборонені у вільному обігу.

«За результатами санкціонованих обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили препарати, які містять наркотичну речовину, а саме бупренорфін, 175 таблеток діазепаму, 290 таблеток бромазепаму та 480 клоназепаму», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1, 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних речовин). За скоєне буковинцю призначили шість років і шість місяців позбавлення волі.