Мешканця Буковини посадили на шість років за продаж транквілізаторів
Мешканцю Чернівецької області присудили на шість років та шість місяців ув’язнення за продаж нарковмісних медичних препаратів. За даними слідства, чоловік торгував транквілізаторами: продавав наркозалежним таблетки, що містять бупренорфін – діазепам, бромазепам та клоназепам.
Про вирок мешканцю Буковини у вівторок, 12 липня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. Як зазначають правоохоронці, упродовж червня-липня 2021 року, чоловік незаконно придбав і перепродував наркозалежним нарковмісні медичні препарати, які заборонені у вільному обігу.
«За результатами санкціонованих обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили та вилучили препарати, які містять наркотичну речовину, а саме бупренорфін, 175 таблеток діазепаму, 290 таблеток бромазепаму та 480 клоназепаму», – йдеться у повідомленні прокуратури.
Суд визнав чоловіка винним за ч. 1, 2 ст. 307 ККУ (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних речовин). За скоєне буковинцю призначили шість років і шість місяців позбавлення волі.