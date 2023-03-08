За скоєне мешканцю Чернівців загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Поліція затримала 26-річного мешканця Чернівців, який намагався незаконно перевезти закордон двох військовозобов’язаних чоловіків. Переправник на своєму автомобілі довозив ухилянтів ближче до кордону, за даними поліції до схеми були залучені ще кілька осіб. Затримали переправника після отримання 13,5 тис. доларів, які він взяв за переправлення військовозобов’язаних до Молдови. За скоєне чернівчанину загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскаціє. майна.

Як у середу, 8 березня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, затримали переправника ухилянтів у Дністровському районі, коли чоловік на своєму Mercedes-Benz віз двох військовозобов’язаний до кордону з Молдовою. За організацію незаконно перетину кордону 26-річний чоловік взяв 13,5 тис. доларів.

«Переправника затримали на околиці селища Кельменці після того, як він отримав кошти від військовозобов’язаних. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнили, що мешканець Чернівців долучив до схеми незаконного переправлення ухилянтів закордон ще кількох людей, зараз їх особи встановлюють. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), фігуранту справи вже повідомили про підозру. За скоєне 26-річному пере правнику ухилянтів загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.