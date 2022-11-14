Клієнтів для збуту канабісу обвинуваченому шукав сусід

Мешканцю села Самчики Хмельницької області присудили дев’ять років ув’язнення за вирощування коноплі та продаж наркотиків в особливо великих обсягах. У 2020 році вдома у чоловіка знайшли 30 кг канабісу та нелегальну зброю. За даними правоохоронців, 59-річний селянин вирощував коноплі на своїй ділянці, виготовляв канабіс і продавав клієнтам, яких шукав сусід.

Як у понеділок, 14 листопада, повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури, протягом весни і літа 2020 року мешканець села Самчики Старокостянтинівського району посіяв на своїй присадибній ділянці рослини конопель, спушував ґрунт, прополював та піддобрював, а потім виготовив канабіс.

«У будинку обвинуваченого поліцейські виявили і вилучили 6 мішків із канабісом загальною вагою понад 30 кг, 16 рослин конопель, ваги, декілька мобільних телефонів, записники тощо, а також незареєстрований пістолет», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав 59-річного чоловіка винним за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 ККУ (вирощування коноплі, продаж наркотиків, незаконне поводження зі зброєю) і призначив йому дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Його сусіда, який шукав клієнтів для збуту канабісу, раніше засудили на п’ять років із призначенням іспитового терміну на три роки.