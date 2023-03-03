На Волині 23-річного мешканця Ковеля, який розбещував шестирічного хлопчика, відправили на лікування. Експертиза з'ясувала, що чоловік через розлади психіки не міг усвідомлювати своїх дій. Відтак його примусово госпіталізували до медзакладу з надання психіатричної допомоги.

Зазначимо, що злочин щодо шестирічного хлопчика чоловік скоїв зранку 7 листопада минулого року в одному з навчальних закладів міста. Хто саме повідомив правоохоронців про злочин, невідомо. Однак за деякий час зловмисника затримали і відправили у СІЗО.

Чоловікові інкримінували порушення ч.4 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство щодо дитини, якій не виповнилося 14 років). Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, у підозрюваного виявили психічне захворювання.

«Експертиза встановила, що молодик, який зранку 07 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо шестирічного хлопчика, не усвідомлював своїх дій та не міг керувати ними унаслідок хворобливого розладу психічної діяльності», – йдеться у повідомленні. Відтак чоловіка примусово відправили до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом.