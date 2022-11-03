Компанія Microsoft розширює підтримку України до кінця 2023 року і надасть технологічну допомогу на 100 млн доларів. Про це повідомив віце-президент компанії Бред Сміт за результатами зустрічі з віце-прем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, повідомила прес-служба Мінцифри.

«Завдяки технічній допомозі державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні продовжать безоплатно використовувати цифрову інфраструктуру та працювати в хмарі Microsoft. Також компанія допоможе з кураторством та реалізацією цифрових секторів, таких як кіберсудочинство, митниця, медицина та освіта», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної війни Microsoft надала понад 400 млн доларів на підтримку України. Компанія стала однією з перших, яка ще на початку березня призупинила весь новий продаж продуктів і послуг у Росії.

Підтримка компанії гарантує, що державні установи, критична інфраструктура та інші сектори в Україні зможуть продовжувати керувати своєю цифровою інфраструктурою та обслуговувати громадян через Microsoft Cloud.

За словами Сміта, подальший захист України частково залежить від критичного цифрового альянсу країн, компаній та некомерційних організацій. І відтоді, як у лютому почалася війна, Microsoft та інші технологічні компанії надали безпрецедентну технологічну допомогу уряду та народу України.

Він наголосив, що розміщуючи цифрову інфраструктуру у загальнодоступній хмарі, Microsoft та інші компанії підтримують критично важливі українські служби через центри обробки даних по всій Європі.

«Як підкреслюється в червневому звіті Microsoft, це відіграло вирішальну роль у захисті стійкості та безпеки українських даних та цифрових сервісів навіть перед російськими крилатими ракетами та іншими атаками на центр обробки даних уряду України та інші фізичні активи», – зазначив Сміт.

Як повідомлялось, у березні в Офісі Президента прийняли рішення призначати «Відзнаку миру» корпораціям, які швидко залишили російський ринок. Наразі її отримали вже компанії Amazon, Microsoft та Apple.