Windows 11 займатиме менше місця за Windows 10

Компанія Microsoft презентувала нову номерну версію своєї операційної системи Windows 11. Windows 11, зокрема, отримає нове меню «Пуск» і панель завдань, розташовані у центрі екрана, редизайн вікон з закругленнями, тінями і анімаціями, панель з віджетами, оновлений Microsoft Store з підтримкою Android-додатків, інтеграцію з Teams та інші зміни.

Система стала займати на 40% менше місця і працює ефективніше ніж раніше завдяки покращенням роботи з фоновими завданнями. Сервіс Microsoft Teams тепер інтегрований прямо у Windows 11 як для комерційних користувачів, так і для споживачів. Таким чином, Microsoft відмовляється від використання Skype з Windows 10. Microsoft Teams можна знайти прямо на панелі завдань, пише The Verge.

Цей же ресурс повідомив, що у Windows 11 буде підтримка додатків, розроблених для Android. Для можливості встановлювати ці додатки, корпорація Microsoft вбудувала у нову систему Amazon Appstore. При цьому Android-додатки підтримуватимуть лише пристрої з підтримкою технології Intel Bridge.

Оновлення буде безкоштовним для власників Windows 10, заявив на презентації головний директор з продуктів Microsoft Панос Панай. За його словами, нова ОС буде краще працювати на декількох моніторах, та буде запам’ятовувати розташування додатків в різних вікнах і відновлювати їх при підключенні.

«Windows 11 – це потужність і безпека Windows 10 з оновленим переробленим інтерфейсом. Ця операційна система також підтримує нові інструменти, звуки та програми. Ми продумали геть усе. Завдяки цьому ви отримаєте нові враження від роботи на ПК», – додали в компанії.

Також у Microsoft наголосили, що оновлення до Windows 11 не буде одночасним для всіх користувачів. План розгортання оновлень усе ще допрацьовують, але його запуск для більшості пристроїв, які використовуються сьогодні, заплановано орієнтовно на початок 2022 року. При цьому перші комп’ютери з Windows надійдутбь у продаж вже цього року.

Мінімальні системні вимоги Windows 11:

процесор: 64-розрядний, двоядерний, мінімальна тактова частота 1 ГГц;

оперативна пам’ять: мінімум 4 ГБ;

дисковий простір: мінімум 64 ГБ;

дисплей: мінімум 9 дюймів, 1366 × 768 пікселів;

графіка: сумісна з DirectX 12, драйвери WDDM 2.x;

безпека: UEFI, Secure Boot і TPM 2.0.

Зазначимо, що попередньо підтримку Windows 10 буде припинено в 2025 році.