Михайлівська церква в місті Городище

У Городищі Черкаської області з приватної у державну власність повернули Михайлівську церкву. Збудована у 1844 році церква є пам’яткою архітектури національного значення. Про це в суботу, 11 жовтня, повідомив Офіс генерального прокурора.

Як йдеться, прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву зареєстрували за релігійною організацією протиправно. Апеляційний суд визнав незаконним вибуття церкви з держвласності та зобов’язав парафію повернути її державі.

Міністерство культури та інформаційної політики згодом визначить установу, яка стане балансоутримувачем Михайлівської церкви, аби забезпечити належний догляд, охорону та збереження пам’ятки.

Михайлівську церкву звели у 1844 році у стилі неоготики за проєктом італійського архітектора Джорджо Торрічеллі. Через свою форму вона нагадує костел – з високими шпилями, стрільчастими вікнами та незвичною для православних храмів архітектурою. На стелі храму зберігся унікальний настінний розпис XIX століття – «Страшний суд», площею понад 100 м2.

Настінний розпис Михайлівської церкви у Городищі (Фото Офісу генпрокурора)

Раніше ZAXID.NET писав, що в Каневі на Черкащині у власність держави повернули Успенський (Георгіївський) собор. До цього собор протягом 20 років перебував у власності УПЦ МП.