Міністерство юстиції України, у четвер, 28 грудня, повідомило, що звернулося з позовом до Вищого антикорупційного суду аби застосувати санкції і стягнути в дохід держави активи російській компанії АТ«Ільюшн Фінанс Ко.» – два середньомагістральні пасажирські літаки Ан-148-100Е.

У повідомленні йдеться, що Мін'юст просить ВАКС застосувати до компанії АТ«Ільюшн Фінанс Ко.» санкцію блокування активів, яка передбачена п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про санкції».

Товариство АТ«Ільюшн Фінанс Ко.» – спеціалізована компанія, що входить до складу російської корпорації Ростех і відповідає за функціональний напрямок у сфері лізингу, обслуговування та продажу літаків, які виготовлеі на авіаційних заводах в РФ.

Додамо, що АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» постійно співпрацювала з вищим російським політичним керівництвом та брала участь забезпеченні збройній агресії РФ. Компанія здійснює діяльність в галузях, які стратегічно важливі для російського уряду, а також матеріально підтримує агревну політику РФ, яка загрожує незалежності України. АТ «Ільюшн Фінанс Ко.» продовжує таку діяльність і після повномасштабного вторгнення Росії в України.