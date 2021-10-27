Міністерство охорони здоров’я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, яку вона розробила спільно з британською GSK. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства, опублікованому в середу, 27 жовтня.

В Україні проведуть третю фазу дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старших. Заявку на дослідження подала компанія «Санофі-Авентіс Україна».

Тестування проходитиме у київських клініках «Центр сімейної медицини плюс», «Едельвейс Медікс», «Медбуд-Клінік», «Благомед», а також у вінницькому медичному центрі «Салютем».

Як пише «Бабель», вакцина Sanofi є векторною, за такою ж технологією створювали препарат AstraZeneca. Наразі вакцина не отримала схвалення в жодній країні, попередні фази її дослідження відбувалися у Кенії та США.

У серпні 2020 року Європейська комісія попередньо домовилася з фармацевтичними компаніями Sanofi і GSK про закупівлю 300 млн доз вакцини проти Covid-19, які зможуть отримати всі держави-члени ЄС.

У травні компанія Sanofi та британська компанія GSK оголосили про успішне завершення другої фази випробувань власної вакцини від коронавірусу.