МВФ розкритикував законопроект Порошенка про антикорупційний суд

Міжнародний валютний фонд офіційно повідомив українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту про антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами. Про це йдеться у листі голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена, який опублікувала «Європейська правда».

Лист спрямований на адресу голови Адміністрації президента України Ігоря Райніна, однак його копії надіслані також прем’єру, спікеру, кільком міністрам та представникам уряду, а також іншим посадовцям.

У листі представник фонду категорично виключає можливість того, що МВФ погодиться із ухваленням президентського законопроекту про антикорупційний суд (АКС).

«Подання президентом законопроекту про АКС мало стати кроком у правильному напрямі (у питанні боротьби з корупцією). Однак щодо того проекту, який був поданий 22 грудня, у нас є серйозні застереження, низка його положень не сумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ, а також суперечать рекомендаціям Венеціанської комісії», – йдеться у листі.

У документі на трьох сторінках пояснюється, чому такий закон не дозволить створити суд, який користувався би довірою в Україні та за кордоном. Зауваження фонду розбиті на три групи – щодо процедури відбору суддів, щодо положень закону, спрямованих на гальмування створення АКС, а також щодо юрисдикції суду. Загалом у документі – 9 системних зауважень.

«Законопроект створює юридичні можливості для додаткових затримок у створенні антикорупційного суду», – йдеться у листі. «Юрисдикція суду має відповідати юрисдикції НАБУ та САП», – наполягає також МВФ.

Найбільший блок претензій пов’язаний із питанням відбору суддів – у фонді вимагають, щоби в АП виконали рекомендацію Венеційської комісії і надали представникам міжнародних донорів України у антикорупційних питаннях право блокувати призначення недоброчесних суддів.

«Роль громадської ради міжнародних експертів має бути вирішальною, а не просто дорадчою (як у президентському проекті)... Негативне рішення ради щодо кандидата має бути зобов’язуючим для Вищої кваліфікаційної комісії суддів», – йдеться у листі МВФ. Також фонд наполягає, що до складу Ради мають бути включені не тільки міжнародні організації, але також представники донорів, «у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії».

«Створення та запуск антикорупційного суду – ключове завдання в українському антикорупційному порядку денному... Однак у поточному вигляді закону про АКС ми не будемо готові його підтримати. МВФ готовий допомогти адміністрації президента переглянути закон, щоби привести його у відповідність із зобов’язаннями української влади та рекомендаціями Венеційської комісії», – наголошується у документі.

Раніше цей законопроект розкритикувала антикорупційна організація Transparency International. Там теж назвали його таким, що не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії.