Transparency International розкритикувала президентський законопроект про Антикорупційний суд

В організації вважають, що внесений до ВРУ законопроект не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії

СуспільствоОлег Костюк, 27 грудня1040

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Transparency International розкритикувала президентський законопроект про Антикорупційний суд
фото ілюстративне
Transparency International пропонує Петру Порошенку відкликати законопроект №7440

Міжнародна антикорупційна неурядова організація Transparency International закликає Президента Петра Порошенка відкликати законопроект №7440 про створення Вищого антикорупційного суду і внести новий з урахуванням рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії). Про це сказано в заяві організації.

Transparency International вивчило положення законопроекту №7440 і дійшло висновку, що окремі його положення не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії.

Зокрема, у документі передбачено тільки дорадчу роль Громадської ради міжнародних експертів, а її негативний висновок може бути переборено Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) 11 голосами.

Зі слів організації, Венеціанська комісія рекомендувала надати міжнародним організаціям і донорам вирішальну роль у процесі відбору суддів.

«По-друге, предметна підсудність Вищого антикорупційного суду не включає всі злочини, підслідні НАБУ (Національному антикорупційному бюро). У Венеціанській комісії чітко зазначено, що юрисдикція суду має відповідати підслідності НАБУ і САП. Це може завантажити Вищий антикорупційний суд занадто великою кількістю справ», – сказано в заяві.

На думку Transparency International, законопроект установлює нереально високі вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, що, прогнозовано, не дозволить належним чином провести їхній відбір.

«Таким чином, є обґрунтовані сумніви, що у разі прийняття проекту закону №7440 «Про Вищий антикорупційний суд» він дозволить здійснити незалежний і безсторонній відбір суддів і забезпечити належне функціонування майбутнього Вищого антикорупційного суду», – сказано в заяві.

Transparency International пропонує Порошенку відкликати законопроект №7440 і внести дороблений з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Нагадаємо, 23 грудня президент вніс до Верховної Ради проект закону про Антикорупційний суд. Ввечері 26 грудня на сайті ВРУ оприлюднили текст законопроекту про Антикорупційний суд.

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На сайті парламенту оприлюднили текст законопроекту про Антикорупційний суд ZAXID.NET
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