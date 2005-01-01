Президент вніс до Верховної Ради проект закону про Антикорупційний суд

Законопроект був визначений головою держави як невідкладний

На сайті Верховної Ради з’явився проект закону про Антикорупційний суд, внесений президентом Петром Порошенком. Законопроект був визначений головою держави як невідкладний.

Парламент отримав проект закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» 22 грудня. Наголошується, що депутати зможуть розглянути цей законопроект не раніше 16 січня 2018 року.

Нагадаємо, законопроект про Антикорупційний суд Петро Порошенко отримав у п'ятницю 22 грудня від експертів. Він включає у себе міжнародну практику в різних країнах, експертні рекомендації фахівців ОБСЄ та висновки Венеціанської комісії. Президент зазначив, що закон про антикорупційний суд має врахувати важливі позиції, зокрема щодо іноземних експертів, гарантій безпеки для суддів, прозорості та незалежності добору кандидатів у судді.

Як відомо, створення окремого антикорупційного суду є однією з ключових вимог до України з боку західних партнерів, зокрема Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду. Від створення цього суду залежить отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ, а також продовження програми макрофінансової допомоги ЄС.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада відкликала депутатський проект про Антикорупційний суд. Відкликання цього закону було необхідне для того, щоб президент міг внести законопроект про Антикорупційні суди. Тоді президент України публічно звернувся до Верховної Ради, щоб парламент прийняв це рішення.