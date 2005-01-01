На сайті парламенту оприлюднили текст законопроекту про Антикорупційний суд

Створення антикорупційного суду - одна з основних вимог західних кредиторів

На сайті Верховної Ради України опубліковано текст законопроекту, внесеного президентом України Петром Порошенком «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440).

Це постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою України, завдання якого - здійснення правосуддя відповідно до визначених законом принципами і процедурами судочинства з метою захисту особи, суспільства і держави від корупційних та пов'язаних з ними злочинів і судового контролю за досудовим розслідуванням цих злочинів.

Згідно з документом, Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких збиток або предмет злочину становить щонайменше 500 прожиткових мінімумів (зараз - 881 тис. грн).

Антикорупційний суд буде складатися із суддів, слідчих суддів і суддів апеляційної палати.

Передбачається створення Громадської ради міжнародних експертів, який буде мати право ветувати кандидатури на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раду буде створено строком на шість років Вищою кваліфікаційною комісією суддів (ВККС) і вона стане допоміжним органом.

Члени ради призначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Членами Громадської ради зможуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, досвід роботи щонайменше п'ять років за кордоном або в міжнародних організаціях сучасних антикорупційних стандартів і кращих світових практик в сфері протидії та боротьби з корупцією.

Громадська рада міжнародних експертів буде збирати, перевіряти і аналізувати інформацію про кандидатів і надавати її ВККС.

Крім того, законопроект передбачає цілодобову охорону для суддів Вищого антикорупційного суду.

Водночас судді Антикорупційного суду підлягають перевірці на поліграфі (детекторі брехні) і моніторингу їх доброчесності. Відмова судді Вищого антикорупційного суду пройти психофізіологічне дослідження на поліграфі тягне звільнення його з посади.

Суддею Антикорупційного суду може стати громадянин України, не молодший 35 років, який має значний досвід антикорупційної роботи в міжнародних організаціях або міжнародних судових установах, має стаж роботи на посаді судді, адвоката або науковий стаж.

Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи, які упродовж десяти років, що передують призначенню, працювали (проходили службу) в органах прокуратури, внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державному бюро розслідувань, інших правоохоронних органах (органах правопорядку), податковій міліції, Службі безпеки України, митних органах, Національному антикорупційному бюро України, обіймали політичні посади, мали представницький мандат; які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Зазначимо, що створення антикорупційного суду - одна з основних вимог західних кредиторів. Але воно тривалий час блокувалося, представники влади пропонували замість окремого суду створити палату в наявній системі. Однак вже восени президент Петро Порошенко пообіцяв внести законопроект про створення антикорупційного суду. 23 грудня президент вніс до Верховної Ради проект закону про Антикорупційний суд.