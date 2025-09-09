Навроцький вважає, що дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною

Президент Польщі Кароль Навроцький у понеділок, 8 вересня, заявив в інтерв’ю литовському мовнику LRT, що під час повномасштабної війни зарано говорити про майбутній вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Міністерство закордонних справ України у вівторок, 9 вересня, наголосило, що членство України в цих альянсах є запорукою безпеки для всієї Європи.

Навроцький в інтервʼю сказав, що Україна в майбутньому повинна бути частиною Євросоюзу, але сьогодні обговорювати членство ще зарано.

«Сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною і, як я вже казав, я, як президент Польщі, не беру участі в таких дискусіях», – зазначив польський президент.

Він також наголосив, що поки Україна не може стати членом НАТО через війну.

«Я вважаю, що країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, оскільки це означало б, що і Польща, і Литва теж перебуватимуть у стані війни, тому цю дискусію слід відкласти. Це просто неможливо. Що стосується Євросоюзу, ми знаємо, що процеси вступу обох наших країн тривали багато років, і багато чого потрібно було врахувати, зокрема вплив на економічний та бізнес-сектори», – додав Навроцький.

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на слова президента заявивши, що членство України в альянсах є запорукою безпеки для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. У відомстві наголосили, що ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі.

«Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки», – йдеться у заяві.

Раніше Навроцький уже заявляв, що не підпише закон про ратифікацію вступу України до НАТО. Також він вимагав зменшення допомоги Києву.