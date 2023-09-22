Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що нинішня політика Києва щодо Варшави є «не тільки шкідливою, болісною, але, перш за все, образливою». Про це 22 вересня повідомила «Європейська правда».

Рау заявив, що порівняння Польщі з Росією, які з'явилися в заявах українських політиків, є «надзвичайно образливими для польського суспільства, тож знадобляться зусилля для відновлення довіри».

«Вони [заяви] призводять до глибокого переписування польської свідомості щодо України та українців, не лише колективної, але передусім індивідуальної», – заявив Рау.

За його словами, у Польщі «дивуються, як поляки і росіяни можуть згадуватися в одному ряду, як такі, що завдають шкоди українцям».

«Протягом століть Польща і Україна були жертвами російського імперіалізму, який намагався підкорити нас, чи то в 1939 році в Польщі, чи то в 2022 році в Україні, за допомогою зґвалтувань, пограбувань, депортацій і страт. Допомога нашого уряду Україні та українцям стала можливою завдяки розумінню, співчуттю та симпатії до України майже кожної польської родини. Ми вважаємо нинішню політику України не тільки шкідливою, болісною, але, перш за все, образливою. Важко припустити, що вона скоро забудеться. Саме тому вона шкідлива для України. Ми всі разом можемо багато від неї втратити», – наголосив Рау.

Однак міністр запевнив, що Польща попри все «вірить в перемогу України і не буде стояти осторонь».

Заява пролунала на тлі напруженості у відносинах Варшави та Києва, пов'язаної з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звинуватив «деяких європейських партнерів» у тому, що вони «діють спільно з Росією та грають у політичному театрі». За словами Зеленського, вони «роблять трилер із питання зерна».