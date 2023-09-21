Польський президент зазначив, що хотів би більшого розуміння з боку України

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував загострення українсько-польських стосунків, яке відбулось упродовж останнього тижня. Дуда заявив, що Володимир Зеленський є для нього другом, але дискусія між владою країн триває.

В інтерв'ю Polsat News, опублікованому у четвер, 21 вересня, Анджей Дуда відповів на питання щодо дедалі більш напружених стосунків України та Польщі. Суперечка сторін пов'язана із забороною експорту зерна з боку Польщі та судовим позовом України щодо цього питання.

Відповідаючи на запитання, чи через незгоду щодо експорту зерна Польща близька до розриву стосунків з Україною, Дуда закликав ЗМІ знизити градус напруги. За його словами, країни не мають серйозних протиріч, аби розірвати дипломатичні стосунки.

«Звісно, ​​є певна суперечка, яка переростає в судовий спір між Польщею та Україною щодо зерна. Також напруга виникає через те, що ЗМІ тривалий час подавали неточну інформацію. Проте між Польщею та Україною немає серйозних протиріч», – заявив президент Польщі.

Коли журналіст попросив президента Польщі прокоментувати слова Володимира Зеленського у Нью-Йорку про те, що дехто у Європі «допомагають підготувати сцену для московського актора» [Йшлось про блокування транзиту українського зерна деякими країнами].

«Я прийняв їх [слова] з великим жалем. Мушу зізнатися, в серці є певна гіркота. Я добре розумію всіх тих, хто озлоблений. Дійсно, небагато країн у світі останнім часом так допомагали Україні та українцям, як ми», – наголосив президент.

«Буває так, що між найкращими друзями виникає спірне питання. У цьому немає нічого надзвичайного. Ми на мить розходимося в поглядах, бо на мить у нас також розходяться інтереси. Але це не означає, що це руйнує відносини», – сказав Анджей Дуда.

Польський президент підкреслив, що захоплюється Володимиром Зеленським та вважає, що Україна багато в чому завдячує йому у протистоянні проти Росії. Дуда додав, що український президент гідний поваги, оскільки, як і кожен лідер, дбає про інтереси власної країни.

Водночас Анджей Дуда зазначив, що хотів би більшого розуміння з боку української влади щодо зернового питання. За його словами, Польща створила транзитні коридори та підтримують їх, наскільки це можливо. Також країна досі підтримує Україну та чітко визначає, що Росія є агресором.

Коментуючи припинення військової підтримки України, Дуда підтвердив слова прем'єра Польщі Матеуша Моравецького та заявив, що країна наразі робить акцент на власне озброєння, і передавати його Україні не буде. Як інформував ZAXID.NET, напередодні польський прем'єр заявив, що Польща більше не постачає військову допомогу Україні.

«Зараз ми закуповуємо нову зброю (ред. – з США та Південної Кореї) і для нас зараз найважливіше – модернізувати польську армію, і що ми поки не плануємо жодних поставок в Україну. Добре, що речник уряду пояснив, що наразі ми не маємо запланованих поставок, окрім контрактних», – повідомив Анджей Дуда.

Анджей Дуда додав, що мав зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити питання експорту, проте не встиг через зміщений графік виступів ООН. За його словами, зустріч ніхто не скасовував, проте через те, що виступи в Генасамблеї були дуже довгими, він не встиг зустрітися з українським лідером. Чому він не зустрівся з Володимиром Зеленським 21 вересня, Анджей Дуда не уточнив.

Зазначимо, загострення українсько-польських стосунків відбувається на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.