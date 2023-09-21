ЗМІ повідомили про спільну зустріч Зеленського, Дуди та Науседи в Нью-Йорку

Президент Польщі Анджей Дуда вдруге не зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в американському Нью-Йорку. Лідери країн не мали спільної зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, підтвердив прес-секретар президента Сергій Никифоров у четвер, 21 вересня, передає «Суспільне».

Прес-секретар Володимира Зеленського спростував інформацію литовського видання LRT, яке заявило про спільну зустріч Дуди, Науседи та Зеленського у Нью-Йорку. Сергій Никифоров підкреслив, що президент України не мав офіційної зустрічі з польським президентом.

LRT заявило, що очільники країн обговорили питання експорту українського зерна та пом'якшення обмежень. Втім, після коментаря Никифорова видання виправило своє повідомлення.

Імовірно, Науседа бачився з обома президентами порізно. Вдоночас зазначається, що формальної зустрічі із Зеленським та Дудою не було.

Нагадаємо, 20 вересня на тлі українсько-польської напруженості щодо експорту зерна Анджей Дуда заявив, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. Президент Польщі порівняв дії України із ситуацією того, хто тоне і хапається за соломинку та повідомив, що запланована зустріч із Володимиром Зеленським 19 вересня не відбулася.

Дуда пояснив це перенесенням часу його виступу на Асамблеї ООН. Водночас польський президент висловив сподівання, що розмова відбудеться пізніше. Зустріч була знаковою в контексті конфліктів, які виникли між Польщею та Україною у зв’язку з одностороннім продовженням урядом у Варшаві ембарго на українське зерно.

Того ж дня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна має намір розширити ембарго на товари з України, якщо Київ «продовжить ескалацію конфлікту» навколо експорту зерна. Так голова польського уряду відреагував на планів Києва по запровадженню ембарго на імпорт польських овочів до України як дзеркального кроку на ембарго українського збіжжя Польщі.

Також 20 вересня МЗС Польщі викликало українського посла через заяву Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, де український очільник сказав, що країни Євросоюзу підіграють Москві. МЗС висловило незадоволення словами Володимира Зеленського, що деякі країни ЄС нібито симулюють солідарність, побічно підтримуючи Росію, та висловило ноту протесту послу Василю Зваричу.

Наприкінці 20 вересня Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не озброює Україну. Прем'єр пояснив це тим, що країна наразі «переозброюється сама».

Загострення українсько-польських стосунків відбувається на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. Нагадаємо, 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.