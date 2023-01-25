Чоловік неодноразово завдавав ударів затриманому крадієві

Рівненська поліція відкрила кримінальне провадження щодо 39-річного рівнянина, який затримав і побив крадія. На відео, яке публікували очевидці з місця події, чоловік неодноразово завдавав затриманому ударів, а також нецензурно до нього висловлювався. Наразі цей інцидент поліція кваліфікує за статтею про хуліганство. Водночас провадження відкрили і щодо 32-річного чоловіка, який хотів вкрасти підгузки. Наразі жодному з фігурантів підозр не вручали.

Інцидент стався близько 13:30 у вівторок, 24 січня, на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Поліцейські встановили, що 32-річний рівнянин вкрав підгузки з магазину, але на вулиці його затримали небайдужі громадяни.

«Один із них почав поводити себе зухвало: перебуваючи у громадському місці він шарпав «затриманого» за одяг, нецензурно висловлювався на його адресу та наносив чоловікові тілесні ушкодження. Очевидець зафільмував усе це та виклав в інтернет: правоохоронці виявили відео під час моніторингу та задокументували», – повідомляє прес-служба обласної поліції.

Як видно на відео, чоловік неодноразово завдавав ударів затриманому крадієві та нецензурно до нього звертався, називаючи його, зокрема, «своїм псом». В якийсь момент люди з натовпу почали просити чоловіка, аби той більше не бив крадія.

Поліція встановила, що 32-річний крадій уже потрапляв у поле зору поліцейських за вчинені майнові злочини. Він пояснив, що хотів викрасти підгузки для своєї малолітньої дитини. Щодо крадіжки відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка в умовах воєнного стану).

Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство) щодо побиття крадія 39-річним рівнянином. Досудове розслідування триває, наразі жодному з фігурантів підозр не вручали.