На Буковині розшукують 8-річного хлопчика, який пішов із дому вночі
Востаннє дитину бачили сусіди неподалік будинку
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На Буковині тривають пошуки 8-річного Ігоря Лопанчука, який вночі 17 липня вийшов із дому та не повернувся. Правоохоронці з небайдужими перевіряють місця, де дитину востаннє бачили сусіди. Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.
Виклик про зникнення дитини надійшов поліції близько 02:40. За словами матері, хлопчик самостійно вийшов із дому. До пошуків залучили поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, рятувальників, кінологів, безпілотники та місцевих жителів.
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Прикмети: худорлявої тілобудови, волосся коротке, русяве. Дитина має розлади аутистичного спектру. На момент зникнення був одягнений у футболку, трусики та сині гумові шльопанці.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Пошуки розпочали з місця, де Ігоря Лопанчука востаннє бачили сусіди. Правоохоронці обстежують прилеглу територію, перевіряють можливі місця перебування хлопчика та опитують очевидців.
Поліцейські закликають усіх, кому відоме місцеперебування дитини, повідомити на спецлінію 102.