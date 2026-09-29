Організаторів затримали одразу після передачі грошей

На Буковині прикордонники спільно з поліцейськими викрили ухилянта в пластиковій діжці, який намагався таким чином потрапити до Румунії. Схему незаконного переправлення організували двоє буковинців. За свої послуги вони брали по 10 тис. євро з клієнта.

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Спочатку військовозобов’язаного забрали з міста Заліщики Тернопільської області. 23 вересня організатори незаконного трансферу особисто приїхали за ним авто Renault Master. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура у вівторок, 29 вересня.

Згодом 46-річний водій наказав клієнту перейти у вантажний відсік і сховатися всередині пластикової діжки. Його провезли через блокпост між областями та продовжили рух у напрямку кордону з Румунією.

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У Сторожинці до автомобіля приєднався ще один підозрюваний – 51-річний чоловік. Він отримав 10 тис. євро за організацію переправлення. Після передачі грошей обох буковинців затримали правоохоронці. Їм повідомили про підозри у сприянні незаконному переправленні через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби. Слідчі також встановлюють інших причетних до протиправної схеми.