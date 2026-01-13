На систематичних хабарях викрили заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці

Працівники ДБР затримали на систематичних хабарях заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовець допомагав підприємцям контрабандно ввозити в Україну телефони іPhone.

Як вказано у повідомленні ДБР, за допомогу у приховувані від митного контролю та несплати обов’язкових платежів митник брав 100 доларів США за кожен телефон.

У «пакет послуг» входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також забезпечення безперешкодного проїзду через митний пост. Слідчі встановили, що лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів митник отримав 10400 доларів.

Працівники ДБР затримали посадовця під час одержання частини хабаря від комерсанта. Перші гроші посадовець просив надіслати поштою. Після останнього перевезення техніки він наказав передати 4,2 тисячі доларів США своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.

Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

Раніше журналіст-розслідувач Тарас Середич повідомляв, що обшуки проводили у посадовців митного поста «Красноїльськ».

Митнику повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави. Досудове розслідування триває.