На Буковині через загрозу проникнення диверсійних груп збільшили комендантську годину. Тривалість комендантської години подовжили лише за межами населених пунктів. Тепер вона починатиметься з 23:00 і триватиме до 04:00. В містах та селах, а також на дорогах комендантська година залишається така як було до цього – від 00:00 до 04:00.

Рішення про збільшення комендантської години поза межами населених пунктів прийняли на засіданні Ради оборони Чернівецької області, повідомили в Чернівецькій ОВА в середу, 12 червня.

«З 17 червня 2024 року в Чернівецькій області за межами населених пунктів комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00. В цей час заборонено перебування цивільного населення на територіях лісів, полів та водойми», – зазначили в Чернівецькій ОВА.

В прсесслужбі військової адміністрації пояснили ZAXID.NET, що таке рішення пов’язане з тим, що в цей час диверсійні групи можуть проникати на територію області і пошкоджувати критично важливі об’єкти та об’єкти інфраструктури.

«Нововведення стосується виключно осіб, що перебувають поза населеними пунктами, тобто відвідують ліси, поля, водойми. Дороги між населеними пунктами до цього переліку не входять. Рада оборони області запровадила його у звʼязку з високим ризиком проникнення диверсійних груп, які активізуються здебільшого у пізній вечірній та нічний час», – заявили в пресслужбі Чернівецької ОВА.

Додамо, що Чернівецька область є прикордонним краєм і межує з Молдовою, яка у своєму складі має невизнане Придністров’я. Також дуже часто військовозобов’язані чоловіки часто обирають саме нічний час, щоб спробувати через гірські лісові масиви потрапити за кордон.