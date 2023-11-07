Внаслідок ДТП також постраждала 11-річна сестра загиблого хлопчика

Черкаська обласна прокуратура повідомила про підозру неповнолітньому хлопцю, який спричинив ДТП, що призвела да смерті дитини. Юнак переїхав двох дітей-велосипедистів, внаслідок чого загинув 9-річний хлопчик, повідомили у прес-службі Черкаської обласної прокуратури у понеділок, 6 листопада.

17-річний підліток їхав на автомобілі Honda Civic, не маючи прав. Дорогою він порушив правила дорожнього руху та наїхав на двох неповнолітніх велосипедистів у межах черкаського міста Шпола.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди 9-річний хлопчик загинув на місці події, його 11-річна сестра доставлена в лікарню з тілесними ушкодженнями», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Підлітка затримали правоохоронці за ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі без права керувати авто до трьох років.