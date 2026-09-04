Сержанту ТЦК загрожує 12 років увʼязнення

Державне бюро розслідувань оголосило підозру сержанту одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Чернігівської області, який під час затримання зламав чоловікові руку. Про це у пʼятницю, 4 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, подія трапилася 18 червня 2026 року в місті Прилуки. Військові ТЦК під час заходів оповіщення затримали чоловіка, який не перебував у розшуку, не порушував правил військового обліку та не підлягав мобілізації, про що повідомив представників терцентру. Однак сержант районного ТЦК разом із ще одним військовим вирішив силоміць помістити чоловіка у службове авто.

«Вони заламали потерпілому руки за спину та почали силоміць вести його до транспортного засобу, намагаючись всупереч його волі заштовхнути до салону. Унаслідок застосування фізичної сили потерпілий отримав закритий уламковий перелом плечової кістки зі зміщенням уламків та ушкодженням променевого нерва», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наголошується, що судово-медична експертиза кваліфікувала травми, завдані чоловікові, як тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, оскільки вони спричинили тривалий розлад здоров’я.

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Сержанту ТЦК оголосили підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду, вчиненому під час воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 30 липня ДБР повідомило про проведення операції «Чесний призов», у межах якої запланували обшукиу понад 100 ТЦК та СП. Після проведення 61 обшуку ДБР повідомило, що правоохоронці оголосили 15 підозр посадовцям ТЦК та поліцейському.