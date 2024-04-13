Чим сам росіяни вдарили по цивільному авто, наразі невідомо

У прикордонному регіоні Чернігівської області росіяни атакували цивільну автівку, водій якої розвозив продукти мешканцям прикордоння. Внаслідок влучання авто загорілося, а водій помер на місці, повідомили у прес-службі Національної поліції у суботу, 13 квітня.

Росіяни обстріляли автомобіль 34-річного мешканця Новгорода-Сіверського. Чим саме окупанти атакували машину, наразі невідомо.

«Сьогодні вранці росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння. Унаслідок обстрілу спалахнула пожежа транспортного засобу, чоловік 1990 року народження зазнав смертельних поранень», – повідомили у прес-службі поліції.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, у січні 2024 року на Чернігівщині російська ДРГ розстріляла водія шкільного автобуса. Подія сталась за 500 метрів до російського кордону – окупанти розстріляли чоловіка, який встиг відвезти свою дитину на автобус додому.