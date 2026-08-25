Місце вибуху у Піщанці

У селі Піщанка на Дніпропетровщині пролунав вибух та виникла пожежа. Внаслідок вибуху загинула людина, ще 11 постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Начальник ОВА не уточнив причину вибуху, проте повідомив, що перебуває на «місці воєнного злочину». Детонація сталася у селі Піщанка Самарського району на Дніпропетровщині.

На відео, оприлюдненому Олександром Ганжею, видно місце вибуху, а також кілька десятків місцевих мешканців у мобільному пункті Національної поліції. За словами голови ОВА, доступ до небезпечної території обмежений.

«На зараз відомо про одну людину, загиблу через вибух. Ще 11 поранені. Три приватні будинки зруйновані, 15 – пошкоджені», – повідомив Ганжа.

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Самарівська районна держадміністрація оголосила евакуацію мешканців Піщанської громади «з небезпечної зони». У селі працює мобільний штаб поліції, рятувальники, криміналісти та інші служби.