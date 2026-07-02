Внаслідок вибуху постраждав військовий ТЦК, поліцейський та сам нападник

У четвер, 2 липня, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у працівників РТЦК і СП та поліції, які проводили заходи з оповіщення. Внаслідок нападу поранення отримали поліцейський, військовий та сам нападник, повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, інцидент стався 2 липня у Камʼянському під час оповіщення населення групою РТЦК та СП. Під час перевірки документів 50-річний чоловік, який мав порушення військового обліку, дістав гранату, привів її у дію та кинув у військового і поліцейського.

«Унаслідок вибуху усі троє отримали поранення, їх госпіталізовано», – повідомили у пресслужбі поліції.

Який стан у постраждалих, у пресслужбі поліції не уточнили.

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На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Наразі триває встановлення усіх обставин інциденту.

У пресслужбі поліції повідомили, що наразі правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та визначення правової кваліфікації.

Зазначимо, на момент публікації у пресслужбі Камʼянського РТЦК та СП ситуацію не коментували.

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Нагадаємо, 6 червня у Дніпрі чоловік кинув гранату у поліцейських, які намагалися його затримати. Внаслідок вибуху четверо правоохоронців отримали поранення, а сам нападник загинув.