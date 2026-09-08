Чоловіка підозрюють в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень підлітку

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який поранив пострілом з пневматичної рушниці 13-річного хлопця. Чоловіку не сподобався шум мопеда, на якому проїжджав підліток, та напав на нього, повідомили у вівторок, 8 вересня, у пресслужбах поліції та прокуратури Дніпропетровської області.

За даними правоохоронців, напад на дитину стався 2 вересня в одному з селищ Камʼянського району. За попередніми даними, чоловіку не сподобалося, що підліток катався на мопеді повз його будинок.

Через це чоловік взяв пневматичну рушницю, вийшов у бік дороги та вистрелив у 13-річного хлопця на мопеді. Підліток отримав проникаюче поранення грудної клітки.

Поліцейські встановили особу підозрюваного чоловіка та затримали його. Під час обшуку його помешкання правоохоронці вилучили пневматичні пістолет, рушницю та патрони. Їх відправили на експертизу для встановлення походження.

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Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі триває досудове розслідування.