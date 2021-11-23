Затриманим членам банди загрожує до 12 років ув’язнення

Правоохоронці викрили у Дніпропетровській області організовану злочинну групу, що складалася з колишніх та чинних співробітників поліції, яка займалася збутом наркотиків. Про це у вівторок, 23 листопада, повідомили у Держбюро розслідувань.

Як розповіли у відомстві, зловмисники налагодили монопольну систему виготовлення та розповсюдження наркотиків у Павлограді, «зачистивши» при цьому всіх конкурентів.

Дохід від злочинної діяльності членів банди складав близько 100 тис. грн щомісяця.

Організатором злочинної групи, до складу якої входило близько 30 осіб, виявився колишній перший заступник начальника регіонального управління МВС.

відео ДБР

Під час спільної спецоперації ДБР та співробітників департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції було затримано дев’ять осіб з верхівки наркосиндикату.

Під час проведення понад сорока санкціонованих обшуків вилучено велику кількість психотропних речовин, готівку в різних валютах та банківські картки, а також номери прикриття та «одноразові» мобільні телефони, які використовувалися для конспірації.

Затриманим членам банди загрожує до 12 років ув’язнення.