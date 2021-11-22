Поліцейські перевірили авто та виявили згортки з наркотиками

У Івано-Франківську у 42-річного водія, зупиненого за порушення правил дорожнього руху, знайшли згортки з наркотиками. Поліцейські вирішили перевірити водія Mercedes-Benz після того, як помітили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння, повідомила у понеділок, 22 листопада, прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався з порушенням правил дорожнього руху, на вул. Надрічній у суботу, 20 листопада.

«Під час спілкування з 42-річним водієм, інспектори помітили в останнього ознаки наркотичного сп'яніння. Поліцейські запропонували водієві пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, та чоловік відмовився. Водій помітно нервував та підозріло себе поводив. Патрульних така поведінка чоловіка насторожила», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Івано-Франківської області.

Поліцейські перевірили авто та виявили згортки з наркотиками. На водія склали адмінпротокол за ст.130 (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП та викликали на місце події слідчо-оперативну групу.