В Україні наразі відсутня можливість перевірки на місці зупинки водія на стан наркотичного сп’яніння, хоча у Європі є експрес тести, які швидко і точно показують наявність або відсутність основних наркотиків у організмі людини. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який виступив за використання таких тестів в Україні.

Він нагадав, зокрема, про останню ДТП у Харкові, коли чоловік збив на регульованому переході двох дітей, і уточнив, що у рамках кримінального провадження, відкритого щодо цієї ДТП, з’ясувалося, що підозрюваний був під дією наркотичних засобів.

«І це одна з проблем, яку зараз я як міністр ставлю для вирішення. Бо у нас є драгери для перевірки на стан алкогольного сп’яніння, але немає можливості на місці перевірити стан наркотичного сп’яніння. Хоча у Європі – я нещодавно відвідав Францію, – і там є експрес-тести, які досить швидко і точно показують наявність або відсутність основних наркотичних речовин в організмі людини. Тому я думаю, що на це ми можемо спільно з місцевою владою вплинути, і насправді це має знизити перебування таких осіб за кермом», – сказав Монастирський в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 12 листопада, повідомив «Укрінформ».

Він нагадав, що десь рік тому (насправді – у лютому 2021 року) в Україні було значно підвищено кримінальну відповідальність за керування у нетверезому стані, зокрема, були збільшені штрафи, «і в принципі, це вплинуло саме на цей стан [кількість випадків, коли люди сідають за кермо нетверезими]».

«А от питання наркотичної залежності [щодо осіб, які сідають за кермо], як ми все більше і більше бачимо, є проблемою. Але я думаю, що це можливо вирішити у найближчі місяці», – поінформував очільник МВС.

Як повідомлялося, 11 листопада у Харкові на проспекті Науки автомобіль на пішохідному переході збив двох підлітків. Внаслідок аварії отримали травми 13-річні хлопчик та дівчинка. Їх госпіталізували до Харківської міської лікарні швидкої допомоги.

Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці затримали водія, і що він проходить тест на наркотики. Поліціянти підозрюють, що порушник перебував під дією психотропних або наркотичних речовин.

За даними Монастирського, цей водій раніше притягувався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу – незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, однак справа так і не дійшла до суду.

12 листопада правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який наїхав на двох дітей у Харкові. Медичним висновком було встановлено, що чоловік під час дорожньо-транспортної пригоди перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, що, за словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, кількість споживачів наркотиків в Україні щороку зростає на 8-10%.