Від 1 до 1,5 мільйона українців споживають наркотики. Водночас кількість таких людей щороку зростає на 8-10%, заявила у вівторок, 26 жовтня, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«Темпи зростання наркоманії в Україні є одними з найвищих у світі», – наголосила Венедіктова на спільній нараді керівників правоохоронних та інших державних органів з питань протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, а також торгівлі людьми, повідомило «Суспільне».

За словами генпрокурорки, щороку наркотики стають причиною смерті близько тисячі людей. При цьому від наркоманії та пов’язаних із нею хвороб помирають близько 120 тисяч українців.

За словами Венедіктової, близько 20% обсягів наркотиків в Україні поширюються за допомогою інтернету.

«Кожен п’ятий факт збуту наркотиків у 2021 році здійснювався за допомогою мережі інтернет. Цьогоріч правоохоронцями обліковано 24,5 тисячі кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів», – розповіла вона.

Як зазначила генпрокурорка, найбільше таких злочинів зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській, Одеській і Донецькій областях, а також у Києві.

Водночас Венедіктова розповіла, що кількість наркотиків, які цього року вилучила поліція, знизилась майже вп’ятеро – до однієї тисячі кілограмів проти 5 тис., вилучених у 2020-му.