У суботу, 5 лютого, російські бойовики за допомогою безпілотника скинули чотири вибухівки на цивільний сектор Павлополя. Про це повідомив голова Сартанської військово-цивільної адміністрації Олександр Куркчі, інформує «Радіо Свобода».

За його словами, вибух пошкодив кілька будівель, зокрема, житлові будинки.

«Працював безпілотник, який скинув чотири саморобні вибухові пристрої. Два з них впали поруч з житловими будинками: пошкодило два вікна. І два упали на будівлю Павлопільської школи, яка не працює: пошкодило дах», – повідомив Олександр Куркчі.

За попередніми даними, обійшлося без жертв. В ООС про цей обстріл поки що не повідомили.

Цього ж дня, внаслідок обстрілу бойовиків дістав поранення український військовий. Його стан оцінюють як задовільний – це перший поранений солдат з 30 січня.