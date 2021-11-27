На Донбасі 26 листопада від кулі снайпера загинув старший солдат Алхаслі Алі Наіб, повідомив у суботу, 27 листопада, виконувач обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації Олександр Скакун.

«Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб», – написав Скакун у Facebook.

Військового намагалися врятувати медики, але не змогли. Йому було 29 років.

Нагадаємо, що 26 листопада бойовики, зокрема, обстрілювали українські позиції біля Мар’їнки і Новомихайлівки. Солдат отримав поранення під час одного з цих обстрілів.

Таким чином, за листопад на Донбасі загинули вже шестеро українських військових.