У п’ятницю, 26 листопада, на Донбасі загинув військовослужбовець Об’єднаних сил. Він зазнав несумісного з життям поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

Як повідомили у пресцентрі ООС, від початку доби зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

У напрямку Мар’їнки ворог здійснив обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм.

У бік Новомихайлівки окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Напередодні російські окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню, зокрема із озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Зазначимо, що станом на 24 листопада бойові втрати України за 16 місяців перемир’я на Донбасі склали 66 загиблими і 275 пораненими. В ОБСЄ констатували, що на Донбасі порушень режиму припинення вогню більше, ніж до перемир’я.