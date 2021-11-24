Три міни влучили в місце несення служби прикордонного наряду

Російські окупанти зранку 24 листопада обстріляли з мінометів позиції українських прикордонників, розташовані біля контрольного пункту в’їзду-виїзду «Мар’їнка» на Донеччині. Постраждалих немає.

Бойовики вдарили по блок-посту, що входить до КПВВ «Мар’їнка» на дорожньому коридорі «Донецьк – Курахове» з мінометів калібру 82 мм, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Три міни влучили в місце несення служби прикордонного наряду. В результаті обстрілу ніхто не постраждав, пошкоджені лише фортифікаційні споруди.

Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали з міркувань безпеки цивільного населення. Як зазначає штаб ООС, саме цим дорожнім коридором напередодні здійснювався пропуск цивільних та транспорту через лінію розмежування.