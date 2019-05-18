На Донбасі внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення

Унаслідок обстрілів зоні бойових дій на Донбасі 17 травня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Ще двоє військових дістали поранення з початку доби 18 травня. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Так, 17 травня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем та мінометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції Об’єднаних сил обстріляли тричі: біля населених пунктів Павлопіль, Новотроїцьке та Гнутове. ; районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» чотири рази — поблизу населених пунктів Золоте-4, Новгородське та Кримське.

З початку доби 18 травня бойовики тричі обстріляли позиції військ поблизу населеного пункту Кримське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ».