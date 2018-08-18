На Донбасі загинув український військовий

СуспільствоАндрій Стець, 18 серпня7670

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На Донбасі загинув український військовий
фото з відкритих джерел
Впродовж поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню

У суботу, 18 серпня, з 7:00 до 18:00, внаслідок бойових дій на Донбасі один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один дістав поранення. Про це інформує прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що протягом поточної доби російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема один раз із важкого озброєння.

Окупанти відкривали прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське і Широкине. У районі Авдіївки ворог обстріляв українських захисників з мінометів калібром 82 мм.

За минулу добу, 17 серпня, найманці РФ 40 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових на Донбасі, зокрема один раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників дістали легкі поранення.

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