На Донбасі загинув український військовий, ще двох було поранено
Підрозділи, що обороняються, стійко утримують займані позиції
Суспільство — Андрій Стець, сьогодні, 19:181770
Окупаційні війська здійснюють регулярні обстріли українських військ
З початку доби, 4 листопада, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню: один боєць загинув, двоє - отримали поранення.
«Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське», –повідомили у прес-службі ООС.
Поблизу Хутора Вільний бойовики вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях ЗСУ застосували ще біля п’ятьох населених пунктів.
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