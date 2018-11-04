На Донбасі загинув український військовий, ще двох було поранено

Підрозділи, що обороняються, стійко утримують займані позиції

СуспільствоАндрій Стець, сьогодні, 19:181770

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На Донбасі загинув український військовий, ще двох було поранено
фото ілюстративне
Окупаційні війська здійснюють регулярні обстріли українських військ

З початку доби, 4 листопада, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню: один боєць загинув, двоє - отримали поранення.

«Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Авдіївка, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Лебединське», –повідомили у прес-службі ООС.

Поблизу Хутора Вільний бойовики вели вогонь із мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Міномети 82-го калібру для вогневого впливу по позиціях ЗСУ застосували ще біля п’ятьох населених пунктів.

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