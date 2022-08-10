На підконтрольній Україні території Донеччини з 11 серпня починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів. Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Особливий режим передбачає заборону на бездозвільне вивезення з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

Кириленко нагадав, що триває заборона на в’їзд та переміщення транспорту, що перевозить алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфекційних засобів).

«Це крок спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства», – заявив Кириленко.

Відповідний наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський.

До слова, раніше Кабінет міністрів вранці опулікував перелік кроків, які повинні зробити жителі Донецької області, щоб подати заявку на безкоштовну евакуацію і виїхати.