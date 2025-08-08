Сили оборони ліквідували російських штурмовиків на мотоциклах

У селі Торське, що на Донеччині, Сили оборони відбили масований мотоциклетний штурм росіян. Про це у п’ятницю, 8 серпня, повідомила 63 окрема механізована бригада.

Як розповіли військові, у селі Торське аеророзвідники помітили, що 25 росіян на мотоциклах наближаються до українських позицій, щоб прорвати оборону 63-ї бригади.

Сили оборони успішно відбили мотоциклетний штурм росіян. Для відбиття атаки до бійців 63-ї бригади долучилися гарматники 40 та 45 бригад, полк К-2, нацгвардійці та підрозділ СБУ.

Злагодженими діями Силам оборони спочатку ліквідували російських штурмовиків на мотоциклах, а після цього – піхотинців. Військові опублікували кадри успішної бойової операції.

Увага! Відео містить чутливий контент!

«Ми перетворили їх на мішені в тирі й влаштували справжній роз**б», – підсумували військові.

Зауважимо, що даними Генштабу ЗСУ станом на 16:00 протягом доби на фронті відбулось 77 боєзіткнень.

Стежте за ситуацією на фронті у режимі реального часу

Нагадаємо, 12 квітня Сили оборони відбили масштабний штурм росіян біля Кліщіївки на Донеччині, знищивши при цьому кілька одиниць ворожої техніки.