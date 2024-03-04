Окупант з 2022 року воював у складі «Еспальйоли»

На Донеччині помер начальник розвідки російської бригади «Еспальйола» Вячеслав Суботін із позивним «Слава Виходной». Окупант неодноразово закликав росіян до війни проти України та обіцяв російським дітям привезти «вухо мертвого азовця».

Про смерть російського окупанта повідомили російські пропагандистські канали та підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у понеділок, 4 березня. Росіянин загинув поблизу Маріуполя 3 березня.

Активіст та блогер Сергій Стерненко із посиланням на російські канали повідомив, що Суботін був п’яний та розбився у власному авто, в’їхавши у дерево на узбіччі. Водночас бригада «Еспаньйола» заявила, що військовий загинув нібито виконуючи бойове завдання.

Місце аварії, в якій загинув начальник розвідки російської бригади

37-річний Вячеслав Суботін був головою розвідки російського військового формування «Еспаньйола», яке створили з радикальних фанатів російських футбольних клубів. Серед них – російські клуби ЦСКА, «Спартак», «Зєніт», «Локомотів» та «Торпедо». Батальйон, створений у 2022 році, спочатку підпорядковувався батальйону «Восток» псевдореспубліки «ДНР», а згодом відійшов під управління ПВК «Редут», якою управляє російське ГРУ.

Бойовики брали участь у боях у Маріуполі на початку повномасштабної війни. Самі окупанти «Еспаньйоли» визнають, що їхня бригада створена для протиставлення українським футбольним вболівальникам, які воюють в «Азові».

Окупант брав участь у боях на сході та регулярно спілкувався з російськими пропагандистськими каналами. На одному із записаних відео Суботін звернувся до російських дітей та пообіцяв, що за хороші оцінки привезе їм «вухо мертвого азовця».

Наразі обставини смерті «Слави Виходного» невідомі.

Нагадаємо, 13 лютого Збройні сили України ліквідували командира російської бригади морської піхоти полковника Магомедалі Магомеджанова. Він отримав поранення та помер у лікарні в тимчасово окупованому Севастополі. Окупант керував російською 77-ю бригадою морської піхоти, яка бере активну участь у війні проти України.