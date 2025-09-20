Тарас Шпук служив у воєнній розвідці

На фронті загинув колишній співробітник благодійного фонду «Повернись живим» 34-річний Тарас Шпук. Про це у суботу, 20 вересня, повідомили на фейсбук-сторінці фонду.

Тарас Шпук народився в Івано-Франківську. Чоловік брав участь у Революції Гідності, а згодом долучився до одного з добровольчих батальйонів. У фонді «Повернись живим» Тарас почав працювати у 2019 році. Колеги загиблого згадують, що після початку повномасштабного вторгнення він займався комунікацією з військовими та особисто доставляв допомогу у найгарячіші точки фронту.

Крім того, Тарас Шпук багато років був тренером українських команд Invictus Games та Warrior Games. Зазначається, що саме він започаткував розвиток адаптивних видів спорту для ветеранів та ветеранок.

«Це величезна втрата для ветеранського спорту, бо він був одним з рушіїв в країні. У 2022-му Тарас ризикував собою, щоб вивезти спортивне обладнання нашої збірної в Invictus Games. Я тоді запитав його: “Нащо ви їздили?”. А Шпук сказав: “А як ми будемо представляти Україну на змаганнях в Гаазі без обладнання?”», – згадує Тарас Чмут.

У листопаді 2023 року Тарас Шпук залишив роботу у «Повернись живим», щоб вдруге мобілізуватися до української армії. Військовий розпочав службу у воєнній розвідці.

«Тарас Шпук був воїном і загинув як воїн. Це перший співробітник “Повернись живим”, який загинув під час бойових дій після початку повномасштабної війни. Він пристрасно вірив в усе, що робив. А ми вірили в нього. Боляче й важко усій старій команді Фонду, його друзям і тим, хто проживав з ним всі ці роки. Щиро кажучи, ми дуже чекали, коли ж Шпук виконає все, що планував, і повернеться назад в команду ПЖ. Ми будували разом плани», – сказав голова фонду Тарас Чмут.