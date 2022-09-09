За незаконне вирощування конопель а городі чоловікові загрожує до трьох років обмеження волі

На господарстві у 28-річного мешканця Івано-Франківської області правоохоронці виявили 100 рослин коноплі, крім того вдома чоловік тримав також висушену коноплю. Усі рослини вилучили та направили на експертизу. За незаконне вирощування конопель прикарпатцю загрожує до трьох років обмеження волі.

Як у п’ятницю, 9 вересня, повідомила прес-служба поліції Прикарпаття, виявили город з коноплями у Коломийському районі. За даними правоохоронців, чоловік вирощував коноплі у себе на городі. Також у його будинку виявили сушені коноплі.

«Під час обшуку на господарстві у 28-річного місцевого го мешканця правоохоронці вилучили близько сотні конопель, а також декілька «оберемків» уже висушених нарковмісних рослин», – йдеться у повідомленні поліції.

Усі вилучені рослини відправили на експертизу. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 ККУ (незаконний посів або незаконне вирощування конопель). За скоєне 28-річному мешканцю Коломийського району загрожує до трьох років обмеження волі. Слідство триває.