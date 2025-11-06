Затриманому загрожує довічне ув'язнення

На Харківщині Служба безпеки України затримала російського агента за мінування колій, якими рухалися потяги з військовим вантажем для захисників. Про це у четвер, 6 листопада, повідомили у СБУ.

Затриманий – 54-річний місцевий механік, завербований окупантами. Він потрапив у поле зору росіян через антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах.

«За завданням ворога фігурант спочатку заклав під шпали власноруч виготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був оснащений датчиком. Однак, вибух не призвів до сходження потягу з рейок», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що росіяни передавали чоловіку компоненти для саморобної вибухівки за допомогою скидів з дронів. Таким чином окупанти передали своєму агенту датчики та 8 кг пластиду.

Другим завданням чоловіка стало мінування безпосередньо військового ешелону. Однак співробітники СБУ викрили та затримали російського агента під час підготовки до диверсії. Під час обшуку у нього вилучили із доказами співпраці з окупантами. Чоловіку оголосили підозру у вчинені диверсії, підготовці до диверсії та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.