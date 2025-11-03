18-річному хлопцю загрожує 8 років ув'язнення за шпигунство на користь росіян

Служба безпеки України затримала 18-річного хлопця, який на замовлення росіян на Полтавщині та Кіровоградщині шпигував за військовими вантажами, що транспортувала «Укрзалізниця». Про це у понеділок, 3 листопада, повідомили у пресслужбі СБУ.

Росіяни завербували 18-річного жителя Кременчуцького району Полтавської області через телеграм-канал з пошуку швидкого заробітку. За завданням окупантів, він встановив на одному із місцевих перегонів «Укрзалізниці» приховану камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

«У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, хлопець збирав для окупантів дані про розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. Зібрану інформацію він мав передати росіянам у вигляді фотозвіту з позначеними геолокаціями.

СБУ викрили російського агента та затримала у його помешканні. Крім того, українська спецслужба демонтувала камеру та здійснила заходи для убезпечення локацій ЗСУ.

Затриманому оголосили підозру у поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Нагадаємо, у квітні 2025 року стало відомо, що суд на 15 років ув’язнив машиніста «Укрзалізниці», якого СБУ викрила на шпигунстві за ешелонами Сил оборони для російської розвідки.