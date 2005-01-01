На Хмельниччині автомобіль збив жінку з дитиною, мати загинула

Машина налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки

У місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив на пішохідному переході жінку, яка переходила дорогу з дворічною дочкою. Внаслідок інциденту мати загинула, а дитину доправили до реанімації з важкими травмами, інформує телеканал «112 Україна».

Як зазначається, трагедія сталася у понеділок ввечері, 1 січня, на вулиці Судилківській. Водій після скоєння ДТП кинув автомобіль і втік з місця аварії. «21-річна жінка загинула на місці, дитина перебуває в реанімації», - йдеться в повідомленні на сайті телеканалу, розміщеному в понеділок увечері з посиланням на місцеві ЗМІ.

В інформації наголошується, що поліція розшукує водія. За словами свідків, трагедія сталася прямо на очах чоловіка. «Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки», - йдеться в повідомленні очевидців.

За іншою інформацією, жінка з дитиною перебували на тротуарі.

У вівторок вранці, 2 січня, речниця ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна», що водія затримали.

Нагадаємо, що раніше на Львівщині мікроавтобус із пасажирами вилетів на зустрічну смугу і протаранив автопоїзд на околиці Стрия. Під час інциденту були травмовані дев‘ятеро людей.