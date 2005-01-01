Внаслідок зіткнення мікроавтобуса з автопоїздом у Стрию постраждали 9 людей

Швидкість руху автомобілів у містах знижена до 50 км/год.

Вранці 1 січня на окружній дорозі Стрия сталося ДТП, внаслідок якого поранення різного ступеня важкості отримали восьмеро пасажирів мікроавтобуса Volkswagen Transporter, а також його 28-річний водій.

За даними львівської поліції, ДТП сталося близько 08:30 1 січня на окружній дорозі Стрия (автотраса Київ – Чоп). 28-річний мешканець Борислава, керуючи пасажирським мікроавтобусом Volkswagen Transporter, виїхав на смугу зустрічного руху де скоїв зіткнення з автопоїздом Volvo, за кермом якого перебував 23-річний водій із Закарпаття.

фото Ярослава Голдія

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів були доставлені у лікарню, наразі їх оглядають медики.