У Хмельницькій області працівники ТЦК мобілізували заброньованого працівника державного підприємства. Чоловік у суді визнав свій призов на військову службу протиправним та скасував його.

Як вказано у рішенні Хмельницького окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся Петро К., якого у липні 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність бронювання. Позивач працював електрогазозварником у державному підприємстві із 2020 року та стверджує, що не підлягав мобілізації.

Цю справу розглянула суддя Діана Фелонюк, яка врахувала усі матеріали, докази та аргументи. Представник районного ТЦК на Хмельниччині не скористався правом подати відзив на позовну заяву та пояснити свою позицію.

Суддя встановила, що на час мобілізації у військовозобов’язаного позивача справді була відстрочка від призову.

«Поряд з обов’язком роботодавця повідомити відповідний ТЦК про прийняте Мінекономіки рішення про бронювання, відповідний обов’язок покладено також на Міноборони. Крім того, у будь-якому випадку, позивач не може нести відповідальність за доведення до відповідача інформації про відстрочку від призову, оскільки така процедура залежна від комунікації між підприємством, де працює позивач, Генеральним штабом ЗСУ, а не від дій позивача», – вважає суддя.

Окрім цього, у рішенні суду вказано, що «необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку від призову не спростовує факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону №3543-XII».

Діана Фелонюк задовольнила позов мобілізованого Петра К., визнала протиправним та скасувала наказ про його призов на військову службу та відправку до військової частини. Рішення суду ще можна оскаржити.