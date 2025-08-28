Унаслідок російської атаки на Хмельничичні пошкоджені житлові будинки

У ніч на четвер, 28 серпня, росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим обстрілом, зокрема, опинилася і Хмельниччина. Люди не постраждали, проте пошкоджені житлові будинки. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його інформацією, під час нічної атаки сили ППО знищили пʼять крилатих ракет і девʼять ударних дронів типу Shahed. Також локаційно була втрачена одна аеробалістична ракета «Кинджал» і шість безпілотників.

«Унаслідок атаки на території Кам'янець-Подільського району пошкоджено 15 вікон і фронтон у пʼяти житлових будинках. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила», – зауважив Сергій Тюрін.

Додамо, що 28 серпня росіяни вдарили по багатоповерхівках у Києві, внаслідок чого щонайменше 12 людей загинули та 45 отримали травми.